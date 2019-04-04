Киевская городская государственная администрация сообщила о монтаже оборудования, которое обеспечит бесперебойную работу светофорных объектов столицы в случае отсутствия питания от электросети.

Центр организации дорожного движения города Киева устанавливает системы бесперебойного питания светофоров, которые позволят поддерживать их работу в течение 2 часов, в случае отключения основного энергоснабжения.

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"В последнее время участились случаи аварийных отключений питания светофорных объектов в Киеве – например, в течение семи месяцев зафиксировано 204 отключения, из которых 52 долговременных отключения (более одного часа). На время отсутствия питания светофорных объектов Национальная полиция не всегда имеет возможность обеспечить безопасность движения на перекрестке регуляторами", – отметил Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА.

Такие отключения приводят к образованию заторов, возникновению аварийных ситуаций, увеличению задержек, неритмичности движения общественного транспорта, повышению угрозы травматизма для пешеходов при переходе через проезжую часть дороги.

Сейчас реализован первый этап обеспечения светофорных объектов Киева шкафами резервного питания – на 16-ти наиболее загруженных перекрестках города. Продолжительность работы источников бесперебойного питания составляет до 2 часов, что достаточно для возобновления питания, приезда полицейских регулировщиков или аварийной машины с дизель-генератором в случае длительного отключения.

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