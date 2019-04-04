Київська міська державна адміністрація повідомила про монтаж обладнання, що забезпечить безперебійну роботу світлофорних об’єктів столиці у випадку відсутності живлення з електромережі.

Центр організації дорожнього руху міста Києва встановлює системи безперебійного живлення світлофорів, які дозволять підтримувати їх роботу протягом 2 годин, у разі відключення основного енергопостачання.

Також цікаво: В Києві підняли дозволену швидкість до 80 кілометрів за годину

“Останнім часом почастішали випадки аварійних відключень живлення світлофорних об’єктів у Києві – наприклад, протягом семи місяців зафіксовано 204 відключення, із яких 52 довготривалих відключення (більше однієї години). На час відсутності живлення світлофорних об’єктів Національна поліція не завжди має змогу забезпечити безпеку руху на перехресті регулювальниками”, – зазначив Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

Такі відключення призводять до утворення заторів, виникнення аварійних ситуацій, збільшення затримок, неритмічності руху громадського транспорту, підвищення загрози травматизму для пішоходів при переході через проїжджу частину дороги.

Наразі реалізовано перший етап забезпечення світлофорних об’єктів Києва шафами резервного живлення – на 16-ти найбільш завантажених перехрестях міста. Тривалість роботи джерел безперебійного живлення складає до 2 годин, що достатньо для поновлення живлення, приїзду поліцейських регулювальників або аварійної машини з дизель-генератором у разі довготривалого відключення.

Також цікаво: На чому їздить кандидат у президенти Володимир Зеленський