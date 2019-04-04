Для цього вже зараз змінили схему автомобільного руху поблизу нього.

В рамках підготовки до поновлення будівництва правобережного заїзду Подільського мосту співробітниками КП "Центр організації дорожнього руху" виконано роботи з влаштування лівого повороту безпосередньо з лівого ряду вулиці Набережно-Хрещатицької на Верхній і Нижній вал.

Відтепер повертати з Набережно-Хрещатицької на Вали потрібно буде одразу наліво з лівої чи середньої смуги руху. Раніше для цього треба було проїжджати під Вантовим мостом.

Нагадаємо, що світлофори в Києві забезпечать автономним живленням.