Температура воздуха постепенно снижается, ночью будет мороз. Если вы еще не сменили шины на зимние, следует позаботиться об этом.

При заморозках летняя резина твердеет и теряет свои сцепные свойства. Сцепление с дорогой ухудшается, тормозной путь машины увеличивается, ее легко сносит на поворотах. Авто становится плохо управляемым.

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Зимние шины не теряют сцепных свойств и обеспечивают сцепление с дорогой даже при низких температурах. Они лучше удерживают автомобиль на мокрой дороге, гололеде, снегу, значительно уменьшают тормозной путь.

Позаботьтесь о безопасности на дороге в зимний период – "переобуйтесь" вовремя!