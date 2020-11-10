Температура повітря поступово знижується, незабаром вночі буде мороз. Якщо ви ще не змінили шини на зимові, слід подбати про це.

При заморозках літня гума твердіє та втрачає свої зачіпні властивості. Зчеплення з дорогою погіршується, гальмівний шлях автівки збільшується, її легко зносить на поворотах. Авто стає погано керованим.

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Зимові шини не втрачають зачіпних властивостей і забезпечують зчеплення з дорогою навіть за низьких температур. Вони краще утримують автомобіль на мокрій дорозі, ожеледі, снігу, значно зменшують гальмівний шлях.

Потурбуйтеся про безпеку на дорозі в зимовий період – “перевзуйтеся” вчасно!