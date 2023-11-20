В течение выходных (с 17 по 20 ноября) стоимость газа в рознице увеличилась на 0,55 грн, до 35,37 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

Больше всего подорожал газ на АЗК сети "БРСМ-Нафта" в Сумской области: прирост составляет 1,51 грн (34,50 грн/л). Наименьший рост - 0,50 грн - был зафиксирован во многих сетях: среди них ОККО, "Авантаж 7", "Автотранс", Shell, Neftek, Chipo и другие.

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В крупных розничных сетях средняя стоимость газа увеличилась на 0,58 грн/л, до 35,78 грн/л. WOG не менял ценников, кроме станций в Полтавской области. Там стоимость ресурса сети увеличилась на 0,50 грн/л, до 35,98 грн/л.

В национальной сети "Укрнафта" газ подорожал на 1 грн/л, до 34,90 грн/л. В AMIC этот вид топлива прибавил в цене 0,70-1 грн/л (36,29-36,99 грн/л).

Средняя стоимость газа в сетях низшего ценового диапазона выросла на 0,64 грн/л, до 34,93 грн/л.

В сети "БРСМ-Нафта" цена на ресурс выросла в зависимости от региона на 0,30-1,80 грн/л, до 32,49-34,79 грн/л. Стоимость этого вида топлива на АЗК UPG увеличилась на 1,40 грн/л, до 35,90 грн/л, на АЗК KLO - на 1,50 грн/л, до 36,49 грн/л.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 10 по 17 ноября 2023 г., грн/л:

Сложная ситуация с поставками газа привела к локальным случаям отсутствия газа на ряде АЗК в разных регионах. Сейчас ситуация не изменилась: забастовки польских перевозчиков и очереди на выезд из Украины продолжают негативно влиять на автомобильные поставки газа, что сказывается на цене газа и его наличии у операторов.