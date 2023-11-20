Протягом вихідних (з 17 по 20 листопада) вартість газу у роздробі збільшилась на 0,55 грн, до 35,37 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здорожчав газ на АЗК мережі «БРСМ-Нафта» в Сумській області: приріст становить 1,51 грн (34,50 грн/л). Найменший ріст — 0,50 грн — було зафіксовано в багатьох мережах: серед них ОККО, «Авантаж 7», «Автотранс», Shell, Neftek, Chipo та інші.

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У великих роздрібних мережах середня вартість газу збільшилась на 0,58 грн/л, до 35,78 грн/л. WOG не змінював цінників, окрім станцій у Полтавській області. Там вартість ресурсу мережі збільшилась на 0,50 грн/л, до 35,98 грн/л.

У національній мережі «Укрнафта» газ здорожчав на 1 грн/л, до 34,90 грн/л. В AMIC цей вид пального додав у ціні 0,70-1 грн/л (36,29-36,99 грн/л).

Середня вартість газу в мережах нижчого цінового діапазону виросла на 0,64 грн/л, до 34,93 грн/л.

У мережі «БРСМ-Нафта» ціна на ресурс зросла залежно від регіону на 0,30-1,80 грн/л, до 32,49-34,79 грн/л. Вартість цього виду пального на АЗК UPG збільшилась на 1,40 грн/л, до 35,90 грн/л, на АЗК KLO — на 1,50 грн/л, до 36,49 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 10 по 17 листопада 2023 р., грн/л:

Складна ситуація з імпортними постачаннями газу в країну призвела до локальних випадків відсутності газу на низці АЗК у різних регіонах. Наразі ситуація не змінилась: страйки польських перевізників і черги на виїзд з України продовжують негативно впливати на автомобільні постачання газу, що позначається на ціні газу і його наявності у операторів.