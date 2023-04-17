Последние несколько месяцев цена автомобильного газа постепенно снижалась. Сейчас его стоимость начала расти.

За прошедшую неделю некоторые розничные сети АЗС увеличили стоимость сжиженного газа. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях AMIC автогаз подорожал на 0,8 грн/л до 22,49 грн/л.

На 0,51 грн/л до 22,00 грн/л подняла цены на продукт сеть Ovis. Автогаз на станциях KLO и Авантаж 7 подорожал на 30 коп./л и 20 коп./л, до 20,99 грн/л и 19,65 грн/л соответственно.

Кроме того, стоимость LPG откорректировали Mango, Chipo, Авиас, VST и «Катрал».

Изменение розничных цен на АЗС с 7 по 14 апреля, грн/л:

Как сообщили в А-95, в период с 7 по 14 апреля увеличились цены на автомобильные оптовые партии автогаза на 280 грн/т, до 33 859 грн/т. При этом рабочий диапазон сделок составил 31000-36000 грн/т.

Отметим, что на аукционе «Укргаздобыча» 12 апреля цена на автогаз выросла на 350 грн/т, до 34 800 грн/т. На аукционе было реализовано около 1,2 тысячи тонн LPG. На торгах "Укрнафты", состоявшихся днем ранее, было продано 4 тыс. т автогаза. Цена его реализации составила около 34 300 грн/т (-100 грн/т в предыдущие).