Останні кілька місяців ціна автомобільного газу поступово знижувалась. Зараз же його вартість почала зростати.

За минулий тиждень деякі роздрібні мережі АЗС збільшили вартість скрапленого газу. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Читайте також: За місяць автогаз подешевшав на 8,5%

На станціях AMIC автогаз здорожчав на 0,8 грн/л, до 22,49 грн/л.

На 0,51 грн/л, до 22,00 грн/л, підняла ціни на продукт мережа Ovis. Автогаз на станціях KLO і «Авантаж 7» здорожчав на 30 коп./л і 20 коп./л, до 20,99 грн/л і 19,65 грн/л відповідно.

Окрім цього, вартість LPG відкоригували Mango, Chipo, Авіас, VST і «Катрал».

Зміна роздрібних цін на АЗС з 7 по 14 квітня, грн/л:

Як повідомили в «А-95», у період із 7 по 14 квітня збільшилися ціни на автомобільні гуртові партії автогазу на 280 грн/т, до 33 859 грн/т. При цьому робочий діапазон угод склав 31 000-36 000 грн/т.

Зазначимо, на аукціоні «Укргазвидобування» 12 квітня ціна на автогаз зросла на 350 грн/т, до 34 800 грн/т. На аукціоні було реалізовано близько 1,2 тис. т LPG. На торгах «Укрнафти», що відбулися днем раніше, було продано 4 тис. т автогазу. Ціна його реалізації склала близько 34 300 грн/т (-100 грн/т до попередніх).