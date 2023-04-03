Автомобільний газ продовжує дешевшати у роздрібних мережах.

Середня ціна на скраплений газ за місяць (з 1 по 31 березня) у мережах АЗС знизилася на 2,04 грн/л, або на 8,5%, – до 21,72 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,96 грн/л і 1,98 грн/л, до 22,66 грн/л і 22,53 грн/л відповідно. На станціях державної «Укрнафти» автогаз коштує 21,45 грн/л (-1,60 грн/л до 1 березня).

На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» встановила найменшу ціну — 19,45 грн/л, що на 1,83 грн/л дешевше, ніж на початку місяця. На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 2,40 грн/л і 2 грн/л, до 20,69 грн/л і 23,12 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,74-3,3 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, Luxwen, BVS, «Овіс», VST та інших.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 31 березня, грн/л: