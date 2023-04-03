Автомобильный газ продолжает дешеветь в розничных сетях.

Средняя цена на сжиженный газ за месяц (с 1 по 31 марта) в сетях АЗС снизилась на 2,04 грн/л, или на 8,5% – до 21,72 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Автогаз на АЗС продолжает дешеветь: меньше 21 грн за литр

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1,96 грн/л и 1,98 грн/л до 22,66 грн/л и 22,53 грн/л соответственно. На станциях государственной Укрнафти автогаз стоит 21,45 грн/л (-1,60 грн/л до 1 марта).

На своих АЗС сеть «Авантаж 7» установила минимальную цену — 19,45 грн/л, что на 1,83 грн/л дешевле, чем в начале месяца. На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 2,40 грн/л и 2 грн/л до 20,69 грн/л и 23,12 грн/л соответственно.

Кроме того, на 1,74-3,3 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, Luxwen, BVS, "Овис", VST и других.

Изменение розничных цен на АЗС с 1 по 31 марта, грн/л: