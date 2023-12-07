Средняя цена автомобильного газа на АЗС уже меньше 36 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ в период с 6 по 7 декабря в сетях АЗС уменьшилась на 10 коп./л – до 35,87 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Депутат рассказал, когда акциз на автогаз поднимут втрое

Больше всего – 1,5 грн/л – за прошедшие сутки сбросила сеть АЗС Motto – до 34,98 грн/л. В сетях Ovis и Mango литр автогаза подешевел на 1,09 и 0,5 грн – до 35,90 грн/л и 35,09 грн/л соответственно.

На 0,77 грн/л подешевел сжиженный газ также в сети Chipo, до 34,72 грн/л. Автогаз в сетях U.GO, Катрал, Luxwen, "Авантаз 7" и других подешевел на 25-60 коп./л.

Изменение розничных цен на АЗС с 6 по 7 декабря 2023 г., грн/л: