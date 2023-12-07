Середня ціна автомобільного газу на АЗС вже менше 36 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ у період із 6 по 7 грудня у мережах АЗС зменшилася на 10 коп./л – до 35,87 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Найбільше – 1,5 грн/л – упродовж минулої доби скинула мережа АЗС Motto – до 34,98 грн/л. У мережах Ovis і Mango літр автогазу здешевшав на 1,09 і 0,5 грн – до 35,90 грн/л і 35,09 грн/л відповідно.

На 0,77 грн/л здешевшав скраплений газ також у мережі Chipo, до 34,72 грн/л. Автогаз у мережах U.GO, Катрал, Luxwen, «Авантаз 7» та інших здешевшав на 25-60 коп./л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 6 по 7 грудня 2023 р., грн/л: