Оптовая стоимость сжиженного газа заметно возросла за праздничные выходные. В некоторых областях динамика цен достигла 2400 гривен за тонну с 24 декабря по 11 января.

По состоянию на 12 января стоимость ресурса на ГНС ​​Киевской области составляла 18 600-20 тысяч гривен за тонну, что на 1000-2 400 гривен за тонну выше цен конца декабря. В частности, по 19 500 гривен за тонну предлагал СУГ LPG Progress на своей ГНС в Переяславе, из Яблоневки "Центрнафтогазпостач" торгует по 18 700 гривен за тонну.

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В Харьковской области стоимость газа выросла на 200-400 грн – до 18 200-18 500 гривен за тонну. На Полтавщине цены составили 18 700-18 900 гривен за тонну. В Одессе "Укртатнафта" не изменила стоимость ресурса в прайсе – 19 тысяч гривен за тонну. В западных регионах самовывоз торгуется уже по 19 600-20 500 гривен за тонну.

На цену, в частности, повлиял рост стоимости ресурса на границе Украины. Так, по словам трейдеров, динамика стоимости газа на украинской границе за праздники превысила $ 45/т. Это, в частности вызвано скачком цен на газ в Польше.

Участники рынка также отмечают дефицит ресурса в ряде южных, западных и части восточных регионов в конце декабря – начале января. "В праздники оперативно купить газ было сложно, остатки практически закончились. Сейчас газ приходит активнее, дефицит ослабевает", – делятся харьковские трейдеры.

Между тем, ряд трейдеров приостановили продажу ресурса в ожидании дальнейшего роста цен.

По мнению аналитика Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна, поставок СУГ на украинский рынок в декабре 2020 года (около 158 тыс. т) могло немного хватить для покрытия праздничного периода января, когда торговая активность затихает. Он считает, что свою роль в резком повышении сыграла отмена аукционов "Укргазвыдобування". "Восстановление активных поставок начало сбивать ажиотаж, однако отмены торгов "Укргазвыдобування" поддержало его", – отметил А. Куюн.