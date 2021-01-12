Гуртова вартість скрапленого газу помітно зросла за святкові вихідні. У деяких областях динаміка цін досягла 2 400 гривень за тонну з 24 грудня по 11 січня.

Станом на 12 січня вартість ресурсу на ГНС Київської області становила 18 600-20 000 гривень за тонну, що на 1000-2 400 гривень за тонну вище від цін кінця грудня. Зокрема, за 19 500 гривень за тонну пропонував СВГ LPG Progress на своїй ГНС у Переяславі, з Яблунівки “Центрнафтогазпостач” торгує по 18 700 гривень за тонну.

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У Харківській області вартість газу зросла на 200-400 грн – до 18 200-18 500 гривень за тонну. На Полтавщині ціни склали 18 700-18 900 гривень за тонну. В Одесі “Укртатнафта” не змінила вартість ресурсу в прайсі – 19 000 гривень за тонну. У західних регіонах самовивезення торгується вже по 19 600-20 500 гривень за тонну.

На ціну, зокрема, вплинуло зростання вартості ресурсу на кордоні України. Так, за словами трейдерів, динаміка вартості газу на українському кордоні за свята перевищила $ 45/т. Це зокрема викликано стрибком цін на газ у Польщі.

Учасники ринку також відзначають дефіцит ресурсу в низці південних, західних і частині східних регіонів у кінці грудня-на початку січня. “У свята оперативно купити газ було складно, залишки практично закінчилися. Зараз газ приходить активніше, дефіцит слабшає”, – діляться харківські трейдери.

Тим часом, низка трейдерів призупинили продаж ресурсу в очікуванні подальшого зростання цін.

На думку аналітика Консалтингової групи “А-95” Артема Куюна, постачань СВГ на український ринок у грудні 2020 року (близько 158 тис. т) могло дещо забракнути для покриття святкового періоду січня, коли торговельна активність затихає. Він вважає, що свою роль у різкому підвищенні зіграло скасування аукціонів “Укргазвидобування”. “Відновлення активних постачань почало збивати ажіотаж, однак скасування торгів “Укргазвидобування” підтримало його”, – зазначив А. Куюн.