Крупные сети снизили цены на сжиженный газ в рознице на 6-20 коп./л. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

С 22 по 26 декабря средняя цена СУГ по стране снизилась на 5 коп. и составляет 13,76 грн/л. В частности, ОККО, WOG, AMIC и "БРСМ-Нафта" снизили цены на 6 коп. KLO, UPG и Luxwen уступили 20 коп. Также газ подешевел на 2-50 коп. в Shell, "Автотранс", SKY и Mango.

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На розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения. Такое мнение выразил аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

"Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом – на стеле", – считает А. Куюн.

Операторы рынка отмечают, что из-за погодных условий снижение цен замедлится. В частности, в большинстве районов Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областей из-за снегопадов затруднено движение газовозов, что привело к дефициту ресурса на заправках.

"В нормальных условиях мы ожидали бы снижения на 60-70 коп. до Нового года, однако дороги заметены и мы вынуждены прекратить реализацию автогаза на нескольких заправках. На других ожидаем снижение на 20-30 коп.", – сказал коммерческий директор ТД "Автотранс Ойл" Максим Бережной.

С конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября. В опте он подешевел на 9 960 грн/т или 36%.