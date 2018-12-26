По состоянию на шесть часов утра 26.12.2018 г. значительные осадки в виде снега и сильного ветра 20-25 м/с наблюдаются в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской областях. Толщина снежного покрова за сутки в указанных областях достигает от 6 до 60 см.

Порывы ветра образуют заносы высотой от 1 до 1,5 м, что затрудняет работу снегоуборочной техники и сдерживает процесс своевременного обеспечения проезда.

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С целью ускорения очистки дорог общего пользования государственного значения, недопущения накопления транспортных средств в заторах, вызванных накоплением снега на покрытии дорог Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской облгосадминистрациями принято решение о введении временных ограничений движения, а именно:

Кировоградская область

С 13:00 час. 25.12.2018 г. ограничено движение для крупногабаритного и пассажирского транспорта;



С 13:00 час. 25.12.2018 г. ограничено движение для всех видов транспортных средств на а/д М-04 на участке Знаменка – Александрия и М-13 Кировоград – Платонове.

Черкасская область

С 00:00 час. 26.12.2018 г. ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта на следующих а/д государственного значения:

Н-01 Киев – Знаменка, км 123+850 – 241+622.

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81+300 – 169+117;

Полтавская область

С 00:00 часов. 26.12.2018 г. ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения по области.

Днепропетровская область

С 00:00 час. 26.12.2018 г. ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на участках а/д:

М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, км 72+088-151+680;

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 296+735 – 370+915;

Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, км 81+735 – 105+313.

По состоянию на 06:00 час. 26.12.2018 г завершаются работы по восстановлению проезда на дорогах Кировоградской области: Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, в районе с. Братолюбовка;

Николаевской области: М-13 Кропивницкий – Платонове, км 76+140 (6 участков заносов);

Черкасской области: Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье, 10 км до границы с Полтавской областью;

Полтавской области: Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье, на границе с Черкасской областью.

Сейчас затруднен проезд к 4-м населенным пунктам в Кировоградской области – а/д М-12, М-13, М-22 и Н-23 (ориентировочный срок восстановления проезда 08:00 час. 26.12.2018 г.) и до 1 населенного пункта в Черкасской области – а/д Н-08 (ориентировочный срок восстановления проезда 10:00 час. 26.12.2018 г.).

На остальной территории наблюдается местами небольшой снег в Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Средняя температура воздуха на территории страны колеблется от -2 до -8°С. Проезд на других дорогах государственного значения, кроме перечисленных, обеспечен.

Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Киевской, Николаевской областях снежные заносы, в Херсонской, Донецкой областях – гололедица.

Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог и обочин от снега, обработка дорог противогололедными материалами.

На большинстве перевальных участков осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха от -2 до -6°С. Состояние покрытия на Торунском, Вишковском и Ужоцком перевалах заснеженное, на других перевальных участках мокрое.

Для оперативного обеспечения проезда дорогами государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1812 единиц техники и 2100 рабочих.