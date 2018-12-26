Станом на шосту годину ранку 26.12.2018р. значні опади у вигляді снігу та сильного вітру 20-25 м/с спостерігаються в Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській областях. Товщина снігового покрову за добу у зазначених областях досягає від 6 до 60 см.

Пориви вітру утворюють перемети висотою від 1 до 1,5 м, що утруднює роботу снігоприбиральної техніки та стримує процес своєчасного забезпечення проїзду.

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З метою пришвидшення очищення доріг загального користування державного значення, недопущення накопичення транспортних засобів у заторах, спричинених накопиченню снігу на покритті доріг Кіровоградською, Черкаською, Дніпропетровською та Полтавською облдержадміністраціями прийнято рішення про введення тимчасових обмежень руху, а саме:

Кіровоградська область

З 13:00 год. 25.12.2018р. обмежено рух для великогабаритного та пасажирського транспорту;

З 13:00 год. 25.12.2018р. обмежено рух для всіх видів транспортних засобів на а/д М-04 на ділянці Знам`янка – Олександрія та М-13 Кіровоград – Платонове.

Черкаська область

З 00:00 год. 26.12.2018р. обмежено рух для великовагового та громадського транспорту на наступних а/д державного значення:

Н-01 Київ – Знам`янка, км 123+850 – 241+622.

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 81+300 – 169+117;

Полтавська область

З 00:00год. 26.12.2018р. обмежено рух для великогабаритного та громадського транспорту дорогами загального користування державного значення по області.

Дніпропетровська область

З 00:00 год. 26.12.2018р. обмежено рух великогабаритного та пасажирського транспорту на ділянках а/д:

М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км 72+088-151+680;

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 296+735 – 370+915;

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, км 81+735 – 105+313.

Станом на 06-00 год. 26.12.2018р завершуються роботи з відновлення проїзду на дорогах Кіровоградської області: Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, в районі с. Братолюбівка;

Миколаївської області: М-13 Кропивницький – Платонове, км 76+140 (6 ділянок переметів);

Черкаської області: Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя, 10 км до межі з Полтавською областю;

Полтавської області: Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя, на межі з Черкаською областю.

Наразі утруднений проїзд до 4-х населених пунктів у Кіровоградській області – а/д М-12, М-13, М-22 та Н-23(орієнтовний термін відновлення проїзду 08-00 год. 26.12.2018р.) та до 1 населеного пункту у Черкаській області – а/д Н-08 (орієнтовний термін відновлення проїзду 10-00 год. 26.12.2018р.).

На решті територій спостерігається місцями невеликий сніг у Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Середня температура повітря на території країни коливається від -2 до -8°С. Проїзд на інших дорогах державного значення, крім перелічених, забезпечено.

Стан покриття на а/д державного значення в більшості областей засніжене, у Київській, Миколаївській областях снігові перемети, у Херсонській, Донецькій областях – ожеледиця.

Виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг та узбіччя від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами.

На більшості перевальних ділянках опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря від -2 до -6°С. Стан покриття на Торунському, Вишківському та Ужоцькому перевалах засніжене, на інших перевальних ділянках мокре.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно до роботи 1812 одиниць техніки та 2100 робітників.