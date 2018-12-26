Великі мережі знизили ціни на скраплений газ в роздрібній торгівлі на 6-20 коп./л. Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку.

З 22 по 26 грудня середня ціна ЗВГ по країні знизилася на 5 коп. і складає 13,76 грн/л. зокрема, ОККО, WOG, AMIC і "БРСМ-Нафта" знизили ціни на 6 коп. KLO, UPG і Luxwen поступилися на 20 коп. Також газ подешевшав на 2-50 коп. в Shell, "Автотранс", SKY і Mango.

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На роздрібному ринку зберігається потенціал для більш істотного падіння. Таку думку висловив аналітик "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн.

"Падіння в роздрібній торгівлі стримується великими запасами на ринку. Оператори, які встигли оновити запаси, найближчим часом почнуть більш агресивно знижувати ціни. Спочатку під виглядом акцій і знижок за картками, потім – на стелі", – вважає А. Куюн.

Оператори ринку відзначають, що через погодні умови зниження цін сповільниться. Зокрема, в більшості районів Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської та Кіровоградської областей через снігопад ускладнено рух газовозів, що призвело до дефіциту ресурсу на заправках.

"У нормальних умовах ми чекали зниження на 60-70 коп. до Нового року, проте дороги завіяні, і ми змушені припинити реалізацію автогазу на кількох заправках. На інших очікуємо зниження на 20-30 коп.", – сказав комерційний директор ТД "Автотранс Ойл" Максим Бережний.

З кінця листопада ціна автогазу в роздрібній торгівлі знизилася на 2,5 грн/л, або майже на 15%. Газ на АЗС дешевшає у відповідь на обвал цін на оптовому ринку, який спостерігається з кінця жовтня. В опті він подешевшав на 9 960 грн/т, або 36%.