Цены на АЗС снова поползли вверх

Украинские водители в октябре снова столкнулись с ростом стоимости топлива. Больше всего изменения коснулись дизельного топлива, тогда как бензин избежал резких колебаний. Ситуация со сжиженным газом оказалась смешанной: отдельные регионы ощутили дефицит и повышение цен. Про это пишет enkorr.ua.

Причины роста: нефть и курс валют

В третьей декаде октября мировые котировки нефти поднялись с 61–62 до 65–66 долларов за баррель. Это автоматически повлияло на импортные цены горючего в Украине. В период 20–27 октября:

дизель подорожал в закупке на 97 долларов за тонну (около 4,10 грн за литр),

бензин - на 47 долларов за тонну (примерно 1,77 грн за литр).

В конце месяца котировки частично откатились, но в целом в октябре дизель остался дороже, чем в начале месяца, а бензин даже немного подешевел на мировом рынке.

К этому добавился фактор валюты: доллар в октябре вырос на 0,88 грн. Это само по себе добавило почти 0,8 грн за литр дизеля и 0,67 грн за литр бензина в себестоимости для импортеров.

Логистические ограничения

Сразу несколько ключевых каналов поставок работали с перебоями:

ограничения в порту Констанца,

отсутствие поставок из ORLEN Lietuva,

проблемы из Словакии.

В итоге оптовая цена дизеля в Украине выросла на 2,61 грн за литр, бензина - на 0,91 грн.