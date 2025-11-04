Ціни на АЗС знову поповзли вгору

Українські водії у жовтні знову зіткнулися зі зростанням вартості пального. Найбільше зміни торкнулися дизельного пального, тоді як бензин уникнув різких коливань. Ситуація зі скрапленим газом виявилася змішаною: окремі регіони відчули дефіцит і підвищення цін. Про це пише enkorr.ua.

Причини зростання: нафта і курс валют

У третій декаді жовтня світові котирування нафти піднялися з 61–62 до 65–66 доларів за барель. Це автоматично вплинуло на імпортні ціни пального в Україні. В період 20–27 жовтня:

дизель подорожчав у закупівлі на 97 доларів за тонну (близько 4,10 грн за літр),

бензин — на 47 доларів за тонну (приблизно 1,77 грн за літр).

Наприкінці місяця котирування частково відкотилися, але загалом у жовтні дизель залишився дорожчим, ніж на початку місяця, а бензин навіть трохи подешевшав на світовому ринку.

До цього додався фактор валюти: долар у жовтні виріс на 0,88 грн. Це саме по собі додало майже 0,8 грн за літр дизелю та 0,67 грн за літр бензину у собівартості для імпортерів.

Логістичні обмеження

Одразу кілька ключових каналів постачання працювали з перебоями:

обмеження у порту Констанца,

відсутність постачань з ORLEN Lietuva,

проблеми зі Словаччини.

У підсумку гуртова ціна дизелю в Україні зросла на 2,61 грн за літр, бензину — на 0,91 грн.