Горючее растет в цене с момента возврата довоенной налоговой нагрузки. По мнению экспертов, эта тенденция продлится еще достаточно долго.

За неделю (18-25 августа) средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 0,34 грн/л и составила 52,73 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,49 грн/л 54,93 грн/л, а дизельное топливо – на 0,42 грн/л, до 52,32 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 2 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 53 грн/л, А-95+ — до 53,50 грн/л, дизельное топливо — до 53 грн/л.

На станциях государственной «Укрнафты» на 0,8 грн/л подорожала только пятерка с улучшенными показателями качества — до 52,90 грн/л. Сети "БРСМ-Нефть", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,35-2,9 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 18 по 25 августа 2023 г., грн/л:

Напомним, согласно выводам экспертов Консалтинговой группе "А-95", цены на нефтепродукты в рознице имеют потенциал для дальнейшего роста, поскольку их динамика значительно отстает от темпов роста оптовых цен.