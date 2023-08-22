После повышения налогов цены на бензин уже выросли на 13,25 грн/л, а на дизтопливо – на 13 грн/л. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание горючего.

Цена на нефтепродукты в рознице имеет потенциал для дальнейшего роста, поскольку их динамика значительно отстает от темпов роста оптовых цен. Такие выводы сделали в Консалтинговой группе "А-95" по результатам исследования тенденций рынка в июне-августе 2023 года.

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Ключевым фактором роста стало возобновление с 1 июля ставок «топливных» налогов, действовавших до полномасштабного вторжения. Кроме того, в течение указанного периода росли мировые, то есть закупочные цены на нефтепродукты.

Согласно ценовому мониторингу группы, с начала роста 14 июня по состоянию на 17 августа оптовые цены на бензин А-95 выросли на 13,25 грн/л (с 34,25 до 47 грн/л), на дизтопливо – на 13 грн/л (с 33,50 до 46,50 грн/л).

По расчетам экспертов Консалтинговой группы «А-95», такой рост оптового рынка полностью отвечает вызывающим его факторам. Так, налоговая нагрузка на бензин увеличилась примерно на 11 грн/л, таможенная стоимость за указанный период выросла на $82/т, или на 2,7 грн/л (с НДС), соответственно, общее увеличение себестоимости составило 13,7 грн/л.

Для дизтоплива налоговая нагрузка выросла на 7,5 грн/л, а таможенная стоимость – на $150/т, или 5,5 грн/л. То есть суммарно на 13 грн/л, что полностью соответствует динамике роста оптовых цен.

«Из-за фактического отсутствия запасов оптовый рынок оперативно реагирует на изменение конъюнктуры, определяя будущий трек медленнее меняющихся розничных цен», — отмечают в «А-95».

За двухмесячный период розничные цены на бензин выросли на 7,55 грн/л (до 52,34 грн/л), дизтопливо — на 8,55 грн/л (до 51,87 грн/л).

Таким образом, спрэд между розничными и оптовыми ценами на бензин А-95 на 17 августа составил 5,34 грн/л, на ГП – 5,62 грн/л.

«Спред между группой и розницей в течение января-мая 2023 года составил 9,7-9,8 грн/л, то есть текущие показатели почти вдвое меньше. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего роста розничных цен», — отмечают эксперты «А-95», добавляя, что для сетей экономсегмента текущий уровень розничной наценки означает фактически бесприбыльную деятельность.