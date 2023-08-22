Після підвищення податків ціни на бензин вже зросли на 13,25 грн/л, а на дизпальне – на 13 грн/л. Експерти прогнозують подальше дорожчання пального.

Ціна на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін. Такі висновки зробили у Консалтинговій групі «А-95» за результатами дослідження тенденцій ринку у червні-серпні 2023 року.

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Ключовим чинником зростання стало поновлення з 1 липня ставок «паливних» податків, які діяли до повномасштабного вторгнення. Крім того, упродовж вказаного періоду зростали світові, тобто закупівельні ціни на нафтопродукти.

Згідно з ціновим моніторингом групи, з початку зростання 14 червня станом на 17 серпня гуртові ціни на бензин А-95 зросли на 13,25 грн/л (з 34,25 до 47 грн/л), на дизпальне – на 13 грн/л (з 33,50 до 46,50 грн/л).

За розрахунками експертів Консалтингової групи «А-95», таке зростання гуртового ринку повністю відповідає чинникам, які його викликали. Так, податкове навантаження на бензин збільшилось приблизно на 11 грн/л, митна вартість за вказаний період зросла на $82/т, або на 2,7 грн/л (з ПДВ), відповідно загальне збільшення собівартості склало 13,7 грн/л.

Для дизпального податкове навантаження зросло на 7,5 грн/л, а митна вартість – на $150/т, або 5,5 грн/л. Тобто сумарно на 13 грн/л, що повністю відповідає динаміці зростання гуртових цін.

«Через фактичну відсутність запасів гуртовий ринок оперативно реагує на зміну кон’юнктури, визначаючи майбутній трек роздрібних цін, які змінюються повільніше», — відзначають в «А-95».

За двомісячний період роздрібні ціни на бензин зросли на 7,55 грн/л (до 52,34 грн/л), на дизпальне — на 8,55 грн/л (до 51,87 грн/л).

Таким чином, спред між роздрібними й гуртовими цінами на бензин А-95 на 17 серпня становив 5,34 грн/л, на ДП – 5,62 грн/л.

«Спред між гуртом і роздробом протягом січня-травня 2023 року становив 9,7-9,8 грн/л, тобто поточні показники майже удвічі менші. Це вказує на високу ймовірність подальшого зростання роздрібних цін», — зазначають експерти «А-95», додаючи, що для мереж економсегменту поточний рівень роздрібної націнки означає фактично безприбуткову діяльність.