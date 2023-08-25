Пальне зростає у ціні від моменту повернення довоєнного податкового навантаження. На думку експертів ця тенденція триватиме ще досить довго.

За тиждень (18-25 серпня) середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,34 грн/л і склала 52,73 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,49 грн/л — до 54,93 грн/л, а дизельне пальне — на 0,42 грн/л, до 52,32 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 2 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 53 грн/л, А-95+ — до 53,50 грн/л, дизельне пальне — до 53 грн/л.

На станціях державної «Укрнафти» на 0,8 грн/л здорожчала лише «п’ятірка» з покращеними показниками якості — до 52,90 грн/л. Мережі «БРСМ-Нафта», Prime, «Олас», RLS, VostokGaz, «Кворум» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,35-2,9 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 18 по 25 серпня 2023 р., грн/л:

Нагадаємо, згідно з висновками експертів Консалтингової групі «А-95», ціни на нафтопродукти у роздробі мають потенціал для подальшого зростання, оскільки їхня динаміка значно відстає від темпів зростання гуртових цін.