Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,91 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 – 29,87 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо – 28,15 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз – 17,49 гривен за литр (+0,01 гривен).

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Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которых АЗС могут устанавливать свою наценку по состоянию на 1 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива – 28,69 гривен за литр.