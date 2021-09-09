Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 9 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95"., середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,91 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,87 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,15 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,49 гривень за літр (+0,01 гривень).

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Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива - 28,69 гривень за літр.