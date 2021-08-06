На снижение цен повлиял запуск на полную мощность нефтеперерабатывающего завода "Укртатнафты" и активизация морских поставок.

После пиковых высоких цен на дизтопливо в конце прошлой недели мелкооптовые партии ресурса в среднем снизились на 11 коп./л (-0,44%), до 25,17 грн/л, крупнооптовые – 440 грн/т (-1,48%), до 29 390 грн/т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" по итогам оперативного ценового мониторинга.

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Основным драйвером снижения выступила "Укртатнафта", завод которой уже третий день как вышел на максимальные объемы переработки сырья – 14 тыс. т в сутки. В результате дизельное топливо компании в крупном опте подешевело на 700 грн/т, до 29 400 грн/т, в мелком – на 1,15 грн/л (до 24,06 грн/л).

Контрагент Кременчугского НПЗ – компания "Альянс Энерго Трейд" – сегодня предлагал ресурс завода за 29 500 грн/т, что на 1 000 грн/т дешевле, чем под конец прошлой недели.

На снижении цен также сказалось наполнение южных областей морским ресурсом. Как известно 30 июля ОККО привезла в Херсон 6 тыс. т индийского ДТ, 3 августа в порт "Южный" прибыл танкер с 30 тыс. т греческого дизтоплива для Wexler Group, а 4 августа с таким же объемом зашел в порт Николаева танкер с испанским ресурсом от Coral Energy.

По словам участников рынка, испанское ДТ в продаже появится не раньше вторника следующей недели, однако компания" Фидея "уже собирает на него заявки в крупной группе за 28 700 грн/т, а ФЛП" Решотка " за 23,50 грн/л – в мелкой.

Как ранее сообщали эксперты Консалтинговой группы "А-95", ожидаемые поставки горючего в августе должны с запасом покрыть потребности украинского рынка. По их прогнозам, баланс дизельного топлива может составить 700 тыс. т, что на 11% больше, чем в августе 2020 (630 тыс. т).

Между тем, опасения на рынке вызывает неопределенность с поставками дизельного топлива "Роснефти" трейдером Socar New Energy. По словам украинских операторов, в настоящее время трейдер закрывает еще июльские контракты, а поставки на август остаются под вопросом из-за проблем с разрешениями.