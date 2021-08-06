На зниження цін вплинув запуск на повну потужність нафтопереробного заводу «Укртатнафти» та активізація морських поставок.

Після пікових високих цін на дизпальне в кінці минулого тижня дрібногуртові партії ресурсу в середньому знизилися на 11 коп./л (-0,44%), до 25,17 грн/л, великогуртові – на 440 грн/т (-1,48%), до 29 390 грн/т. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" за підсумками оперативного цінового моніторингу.

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Основним драйвером зниження виступила "Укртатнафта", завод якої вже третій день як вийшов на максимальні обсяги переробки сировини – 14 тис. т на добу. В результаті дизельне пальне компанії в крупному гурті здешевшало на 700 грн/т, до 29 400 грн/т, у дрібному – на 1,15 грн/л (до 24,06 грн/л).

Контрагент Кременчуцького НПЗ – компанія "Альянс Енерго Трейд" – сьогодні пропонував ресурс заводу за 29 500 грн/т, що на 1 000 грн/т дешевше, ніж під кінець минулого тижня.

На зниженні цін також позначилося наповнення південних областей морським ресурсом. Як відомо 30 липня ОККО привезла в Херсон 6 тис. т індійського ДП, 3 серпня в порт "Південний" прибув танкер з 30 тис. т грецького дизпалива для Wexler Group, а 4 серпня з таким же обсягом зайшов у порт Миколаєва танкер з іспанським ресурсом від Coral Energy.

За словами учасників ринку, іспанське ДП у продажу з'явиться не раніше вівторка наступного тижня, проте компанія "Фідея" вже збирає на нього заявки в крупному гурті за 28 700 грн/т, а ФОП "Решотка" за 23,50 грн/л – у дрібному.

Як раніше повідомляли експерти Консалтингової групи "А-95", очікувані постачання пального в серпні повинні з запасом покрити потреби українського ринку. За їхніми прогнозами, баланс дизельного палива може скласти 700 тис. т, що на 11% більше, ніж у серпні-2020 (630 тис. т).

Тим часом, побоювання на ринку викликає невизначеність із постачаннями дизельного пального "Роснафти" трейдером Socar New Energy. За словами українських операторів, на цей час трейдер закриває ще липневі контракти, а постачання на серпень залишаються під питанням через проблеми з дозволами.