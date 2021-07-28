27 липня ніхто із трейдерів не вийшов із пропозицією дизельного пального вагонними нормами. Це перший випадок за 12 років проведення цінових моніторингів.

Брак пального у вільному продажу учасники ринку пояснили нестачею обсягів і бажанням притримати наявний ресурс. У другій половині дня після виходу основного моніторингу єдина пропозиція була озвучена компанією “Альянс Енерго Трейд” (29 700 грн/т).

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За оперативними даними Консалтингової групи “А-95”, імпорт дизельного палива за 25 днів липня 2021 року склав 406,9 тис. т, що відповідає аналогічному періоду 2020 року. Однак при цьому слід урахувати, що торік ринок був переповнений запасами продукту, сформованими під час провалу світових цін у квітні-травні. Водночас звертає на себе увагу досить істотне відставання липневого імпорту від темпів червня, коли за 25 днів було постачено на 34 тис. т продукту більше. Трейдери звертають увагу, що і попит у липні істотно вищий, ніж у червні.

Усупереч очікуванням стабілізації з початку тижня, в дрібному гурті ціни на дизельне пальне продовжили зростання і додали ще 61 коп./л (+2,49%). Бензини виросли на 35-39 коп./л, або на 1,32%. Паралельно кількість пропозицій у вівторок значно скоротилася.