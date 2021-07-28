27 июля никто из трейдеров не вышел с предложением дизельного топлива вагонными нормами. Это первый случай за 12 лет проведения ценовых мониторингов.

Нехватку горючего в свободной продаже участники рынка объяснили нехваткой объемов и желанием удержать имеющийся ресурс. Во второй половине дня после выхода основного мониторинга единственное предложение было озвучено компанией "Альянс Энерго Трейд" (29 700 грн/т).

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По оперативным данным Консалтинговой группы "А-95", импорт дизельного топлива за 25 дней июля 2021 года составил 406,9 тыс. т, что соответствует аналогичному периоду 2020 года. Однако при этом следует учесть, что в прошлом году рынок был переполнен запасами продукта, сформированными при провале мировых цен в апреле-мае. В то же время обращает на себя внимание довольно существенное отставание июльского импорта от темпов июня, когда за 25 дней было поставлено на 34 тыс. т продукта больше. Трейдеры обращают внимание, что и спрос в июле существенно выше, чем в июне.

Вопреки ожиданиям стабилизации с начала недели, в мелком опте цены на дизельное топливо продолжили рост и прибавили еще 61 коп./л (+2,49%). Бензины выросли на 35-39 коп./л, или на 1,32%. Параллельно количество предложений во вторник значительно сократилось.