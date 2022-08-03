Прайс на базовую версию електрокросовер Smart #1 увеличился, хотя автомобили еще даже не поступили в продажу.

Электрический кроссовер Smart #1, который доступен жителям Китая к заказу от момента своего дебюта в апреле, добавил в цене: с 2 августа модель в комплектации Premium стала стоить 35 420 долларов, что на 860 долларов больше от первоначального прайса.

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Как заявляет производитель, причина подорожания – рост цен на сырье. И это при том, что фактически машина еще не продается – первые поставки начнутся в сентябре.

Другие версии, впрочем, остались стоить так же. За Smart #1 Pure+ просят 28750 долларов, а за комплектацию Pro+ – 31 000. Корректировку цен производитель анонсировал через популярную в Китае веб-площадку Weibo.

Smart #1 – напомним, это глобальная модель, поэтому впоследствии его будут продавать не только в КНР. Машина позиционируется как полностью электрический компактный SUV, но фактически является крупнейшей моделью в истории бренда (4,27 х 1,82 х 1,63 м, колесная база – 2,75 м).

Во всех комплектация Smart #1 оснащается 272-сильным электромотором и батареей емкостью 66 кВт*ч. А вот запас хода отличается: Pure+ и Pro+ проезжают на одном заряде 535 км, тогда как Premuim – 560 км.

За первые сутки в Китае новинку заказали 10 тысяч человек.