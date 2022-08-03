Прайс на базову версію електрокросовера Smart #1 збільшився, хоча автомобілі ще навіть не поступили у продаж.

Електричний кросовер Smart #1, який доступний жителям Китаю до замовлення від моменту свого дебюту у квітні, додав у ціні: з 2 серпня модель у комплектації Premium стала коштувати 35 420 доларів, що на 860 доларів більше від початкового прайсу.

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Як заявляє виробник, причина подорожчання – зростання цін на сировину. І це при тому, що фактично машина ще не продається – перші поставки розпочнуться у вересні.

Інші версії, втім, залишилися коштувати так само. За Smart #1 Pure+ просять 28750 доларів, а за комплектацію Pro+ – 31 000. Коригування цін виробник анонсував через популярний у Китаї веб-майданчик Weibo.

Smart #1 – нагадаємо, це глобальна модель, тож згодом його продаватимуть не лише в КНР. Машина позиціонується як повністю електричний компактний SUV, але фактично є найбільшою моделлю в історії бренду (4,27 х 1,82 х 1,63 м, колісна база — 2,75 м).

У всіх комплектаціях Smart #1 оснащується 272-сильним електромотором та батареєю ємністю 66 кВт*год. А ось запас ходу відрізняється: Pure+ і Pro+ проїжджають на одному заряді 535 км, тоді як Premuim – 560 км.

За першу добу у Китаї новинку замовили 10 тисяч людей.