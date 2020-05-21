Цены на нефть укрепились, быстро восстанавливаясь на фоне сокращений поставок альянсом ОПЕК+ и признаков постепенного восстановления мировых экономик после смягчения антивирусного режима.

Стоимость барреля июльской нефти Brent 20 мая составила $35,80 (+ 3,32%). Баррель июльской нефти WTI торговался по $33,25 (+ 4,04%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти колебались в пределах $34,38-36,39 и $31,59-33,74 соответственно.

Читайте также: Оптовые цены на дизельное топливо быстро растут

Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном сокращении коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 4,8 млн баррелей. По мнению аналитиков, это является еще одним свидетельством сглаживания дисбаланса спроса и предложения, который стал причиной недавнего обвала цен.