Ціни на нафту зміцнилися, швидко відновлюючись на тлі скорочень поставок альянсом ОПЕК + і ознаками поступового відновлення світових економік після пом'якшення антивірусного режиму.

Вартість бареля липневої нафти Brent 20 травня склала $ 35,80 (+ 3,32%). Барель липневої нафти WTI торгувався по $ 33,25 (+ 4,04%). В ході торгової сесії ціни на еталонні сорти нафти коливалися в межах $ 34,38-36,39 і $ 31,59-33,74 відповідно.

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Американський інститут нафти (API) повідомив про несподіване скорочення комерційних запасів нафти в США за підсумками минулого тижня на 4,8 млн барелів. На думку аналітиків, це є ще одним свідченням згладжування дисбалансу попиту та пропозиції, що став причиною недавнього обвалу цін.