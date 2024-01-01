Цены на нефть дают надежду на удешевление топлива

Если же цена нефти будет падать, вряд ли рынок сможет долго удерживаться от снижения, если котировки вдруг не развернутся в обратном направлении, прогнозирует enkorr.ua.

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Несмотря на "нефть по 63", рынок жил своими остатками и инерцией, заложенной еще недавним ростом котировок до 75. С начала апреля средняя оптовая цена на бензин выросла на 0,29 грн/л (46,35 грн/л). В то же время дизель подешевел на 0,87 грн/л (44,38 грн/л), а газ - на 0,28 грн/л (30,45 грн/л).

В то же время в рознице средняя стоимость А-95 выросла на 16 коп./л (55,82 грн/л), дизеля - на 12 коп./л (54,48). Сжиженный газ потерял несколько копеек и стоил 36,08 грн/л.

Основной вклад в такие расхождения между внешним и внутренним рынками внесли действия "Укрнафты". С начала месяца несколькими шагами сеть прибавила на "свете" 1-1,50 грн/л. Тем самым компания частично нивелировала мартовское снижение (в среднем 2,35 грн/л на бензине и 1,88 грн/л на дизеле). Часть дисконта оператор перенес на карту лояльности, анонсировав для нее с 1 апреля пасхальные скидки на "светлые" объемом 3-5 грн/л.

Подорожали в среднем "светлые" и в харьковской сети Ovis (+50 коп./л). К непопулярным шагам прибегла и "БРСМ" в Днепропетровской и Черкасской областях – добавила к бензину А-95 1-2 грн/л.

В то же время большинство экономсетей двигались вниз. Mango и VST потеряли 50 и 20 коп./л соответственно. "Авантаж 7", Marshal, VostokGaz, RLS сделали доступным дизель на 0,30-1 грн/л.

Изменения цен на газ были менее ощутимыми. Больше всего уступил Marshal, пересмотрев цены в Полтавской, Сумской областях (по -80 коп./л) и Харьковской (-50 коп./л). В большинстве же сетей ценники потеряли 10-50 коп./л.

Что касается наценки, то в начале апреля дизель завалился за отметку 10 грн/л, или почти на 1 грн/л. Это самый большой показатель с середины мая прошлого года. Сохраняются на неплохих уровнях маржи на газу и бензине.

Все это, а также провал цен на нефть, очевидно, вскоре заставят рынок падать, и достаточно быстро. Расчеты показывают, что если нефть будет стоить $65/барр. от текущих ценников надо будет отминусовать 3 грн/л. Это должно радовать, поскольку будет играть на повышение продаж. Прошлой зимой многим не хватало именно их.

Изменение розничных цен на топливо на АЗК с 1 по 7 апреля 2025 г., грн/л: