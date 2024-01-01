Ціни на нафту дають надію на здешевшання пального

Якщо ж ціна нафти буде падати, навряд чи ринок зможе довго утримуватись від зниження, якщо котирування раптом не розвернуться у зворотному напрямку, прогнозує enkorr.ua.

Читайте також: Підвищення акцизів на пальне обходиться українцям у 100 млн грн на день

Попри "нафту за 63", ринок жив своїми залишками й інерцією, закладеною ще нещодавнім зростанням котирувань до 75. З початку квітня середня гуртова ціна на бензин зросла на 0,29 грн/л (46,35 грн/л). Водночас дизель здешевшав на 0,87 грн/л (44,38 грн/л), а газ — на 0,28 грн/л (30,45 грн/л).

У той самий час у роздріб середня вартість А-95 зросла на 16 коп./л (55,82 грн/л), дизелю — на 12 коп./л (54,48). Скраплений газ втратив кілька копійок і коштував 36,08 грн/л.

Основний внесок у такі розбіжності між зовнішнім і внутрішнім ринками внесли дії "Укрнафти". З початку місяця кількома кроками мережа додала на "світлі" 1-1,50 грн/л. Тим самим компанія частково нівелювала березневе зниження (в середньому 2,35 грн/л на бензині й 1,88 грн/л на дизелі). Частину дисконту оператор переніс на карту лояльності, анонсувавши для неї з 1 квітня великодні знижки на "світлі" обсягом 3-5 грн/л.

Здорожчали в середньому "світлі" і в харківській мережі Ovis (+50 коп./л). До непопулярних кроків вдалася й "БРСМ" у Дніпропетровській і Черкаській областях – додала до бензину А-95 1-2 грн/л.

У той самий час більшість економмереж рухались униз. Mango й VST втратили 50 і 20 коп./л відповідно. "Авантаж 7", Marshal, VostokGaz, RLS зробили доступнішим дизель на 0,30-1 грн/л.

Зміни цін на газ були менш відчутними. Найбільше поступився Marshal, переглянувши ціни у Полтавській, Сумській областях (по -80 коп./л) і Харківській (-50 коп./л). У більшості ж мереж цінники втратили 10-50 коп./л.

Щодо націнки, то на початку квітня дизель завалився за позначку 10 грн/л, або майже на 1 грн/л. Це найбільший показник із середини травня минулого року. Зберігаються на непоганих рівнях маржі на газу й бензині.

Все це, а також провал цін на нафту, вочевидь, невдовзі змусять ринок падати, й досить швидко. Розрахунки показують, що якщо нафта коштуватиме $65/бар. від поточних цінників треба буде відмінусувати 3 грн/л. Це має тішити, оскільки буде грати на підвищення продажів. Минулої зими багатьом бракувало саме їх.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 1 по 7 квітня 2025 р., грн/л: