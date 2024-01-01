Підвищення акцизів на пальне обходиться українцям 100 млн грн на день

З вересня 2024 року в Україні почалося поетапне підвищення акцизів на пальне. Українцям це додатково обходиться 100 млн грн щодня. Такі розрахунки, з посиланням на директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, публікує enkorr.ua.

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Сергій Куюн зазначає, що за півроку акцизи на бензин додатково зросли на 3 грн/л. Дизельне пальне на 4 грн/л. Автогаз – на 6,4 грн/л. "Ми порахували, скільки додатково отримав державний бюджет. За півроку – 18 млрд грн. Або 3 млрд на місяць. Або 100 млн грн на добу!" — пише очільник "А-95".

На думку Куюна споживачі бензину не відчули підвищення акцизу, а коливання цін на дизель залишаються у межах ринку. Найбільше здорожчання торкнулося автогазу. Однак, за переконанням експерта, протягом 15 років держава фактично дотувала його споживання.

Нагадаємо, підписаний Зеленським закон № 3878-IX про підвищення акцизного податку на пальне передбачає поетапне зростання акцизу на бензини, дизпальне й автогаз до 2028 року.

Перший етап підвищення відбувся 1 вересня 2024 р. Тоді акциз на бензин зріс до €242,6/1000 л, ДП — на до €177,6/1000 л, LPG — на до €148,0/1000 л. Після другого етапу підвищення акцизу, що відбувся 1 січня 2025 р., ставки податку для бензинів становлять €271,7/1000 л, для дизпального — €215,7/1000 л і для LPG — €173/1000 л.