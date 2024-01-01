Повышение акцизов на топливо обходится украинцам 100 млн грн в день

С сентября 2024 года в Украине началось поэтапное повышение акцизов на топливо. Украинцам это дополнительно обходится 100 млн грн ежедневно. Такие расчеты, со ссылкой на директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, публикует enkorr.ua.

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Сергей Куюн отмечает, что за полгода акцизы на бензин дополнительно выросли на 3 грн/л. Дизельное топливо на 4 грн/л. Автогаз – на 6,4 грн/л. "Мы посчитали, сколько дополнительно получил государственный бюджет. За полгода – 18 млрд грн. Или 3 млрд в месяц. Или 100 млн грн в сутки!" - пишет глава "А-95".

По мнению Куюна потребители бензина не почувствовали повышения акциза, а колебания цен на дизель остаются в пределах рынка. Наибольшее подорожание коснулось автогаза. Однако, по убеждению эксперта, в течение 15 лет государство фактически дотировало его потребление.

Напомним, подписанный Зеленским закон № 3878-IX о повышении акцизного налога на топливо предусматривает поэтапный рост акциза на бензины, дизтопливо и автогаз до 2028 года.

Первый этап повышения состоялся 1 сентября 2024 г. Тогда акциз на бензин вырос до €242,6/1000 л, ДТ - на до €177,6/1000 л, LPG - на до €148,0/1000 л. После второго этапа повышения акциза, состоявшегося 1 января 2025 г., ставки налога для бензинов составляют €271,7/1000 л, для дизтоплива - €215,7/1000 л и для LPG - €173/1000 л.