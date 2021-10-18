Розничные цены на автомобильное топливо растут несколько месяцев подряд. Стоимость бензина и дизтоплива на многих АЗС уже превышает 1 евро за литр.

В период с 13 по 18 октября цены на бензины и дизельное топливо в общенациональных и региональных сетях АЗС продолжили рост. Об этом сообщили в Консалтинговой группе “А-95” со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов.

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В частности, бензин марки А-92 и дизтопливо подорожали на 1 грн/л, до 31,29 грн/л и 30,59 грн/л соответственно. При этом “пятый” бензин в этой сети подорожал на 80 коп./л, до 31,79 грн/л.

На 50 коп./л подорожали все виды горючего на станциях сети “Авантаж”. На 40 коп./л в сети UPG подорожали “двойка” и ДП. В сети "БРСМ-Нафта" на 46 коп./л подорожали бензины, а ДП добавило 51 коп./л. Все виды горючего на станциях Motto подорожали на 23-41 коп./л. В таких сетях как AMIC, Shell, Marshal, Mango и др. цены выросли в пределах 10-60 коп./л.

В результате18 октября средняя цена “двушки” по Украине выросла на 8 коп./л, до 30,09 грн, “пятерки” – на 7 коп./л, до 30,96 грн/л, а цена дизтоплива – до 29,78 грн/л (+10 коп./л).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 по 18 октября, грн/л: