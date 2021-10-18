Роздрібні ціни на автомобільне пальне зростають кілька місяців поспіль. Вартість бензину та дизпалива на багатьох АЗС вже перевищує 1 євро за літр.

У період з 13 по 18 жовтня ціни на бензини і дизельне пальне в загальнонаціональних і регіональних мережах АЗС продовжили зростання. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на моніторинг роздрібного ринку нафтопродуктів.

Читайте також: Держрегулювання цін: автомобільне пальне знову дорожчає

Зокрема, на бензин марки А-92 і дизпальне здорожчали на 1 грн/л, до 31,29 грн/л і 30,59 грн/л відповідно. При цьому "п'ятий" бензин у цій мережі здорожчав на 80 коп./л, до 31,79 грн/л.

На 50 коп./л здорожчали всі види пального на станціях мережі "Авантаж". На 40 коп./л у мережі UPG здорожчали "двійка" і ДП. У мережі "БРСМ-Нафта" на 46 коп./л здорожчали бензини, а ДП додало 51 коп./л. Усі види пального на станціях Motto здорожчали на 23-41 коп./л. У таких мережах як AMIC, Shell, Marshal, Mango та ін. ціни виросли в межах 10-60 коп./л.

У результаті 18 жовтня середня ціна "двійки" по Україні зросла на 8 коп./л, до 30,09 грн , "п'ятірки" – на 7 коп./л, до 30,96 грн/л, а ціна дизпального – до 29,78 грн/л (+10 коп./л).

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 13 по 18 жовтня, грн/л: