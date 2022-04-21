Укравтодор сообщил о перекрытии участка трассы Киев-Чоп из-за необходимости провести дорожные работы.

Трассу перекрыли на 52 километре вблизи населенного пункта Калиновка. Также это касается подъездов к трассе около 51 километра.

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В “Укравтодоре” просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и извинились за временные неудобства.

Схема объезда:

В “Укравтодоре” уверяют, что трассу Киев-Чоп в Киевской области максимально оперативно очищают от последствий вторжения. В настоящее время более сотни километров очищена от уничтоженной техники врага и мусора. Однако, местами дорога до сих пор опасна.