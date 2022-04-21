Укравтодор повідомив про перекриття ділянки траси "Київ-Чоп" через необхідність провести дорожні роботи.

Трасу перекрили на 52 кілометрі поблизу населеного пункту Калинівка. Також це стосується під’їздів до траси поблизу 51 кілометра.

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В Укравтодорі просять громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та перепросили за тимчасові незручності.

Схема об’їзду:

В Укравтодорі запевняють, що трасу Київ — Чоп у Київській області максимально оперативно очищують від наслідків вторгнення. Наразі понад сотня кілометрів очищена від знищеної техніки ворога та сміття. Однак, місцями дорога досі є небезпечною.