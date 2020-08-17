Главным риском на дороге водители считают поведение других водителей, однако состояние шин также имеет значение.

Более половины опрошенных водителей в Европе считают, что главным риском на дороге в летнее время является поведение других водителей. Такие неутешительные результаты последнего опроса Nokian Tyres демонстрируют, что человеческий фактор до сих пор играет ключевую роль во время управления транспортным средством. Это же касается ответственного использования соответствующих шин в разное время года.

По данным опроса Nokian Tyres, самыми высокими рисками на дорогах в летнее время являются поведение других водителей, чрезмерная скорость и использование телефона во время движения. Чехи, поляки и итальянцы имеют наименьший уровень доверия к другим водителям.

Особенно на опасности чрезмерной скорости делали ударение поляки и чехи. Использование телефона или других гаджетов во время вождения было определено как самый высокий фактор риска итальянцами. Интересно отметить, что риски, связанные с поездкой на автомобиле, вызывают наибольшее беспокойство у респондентов старше 51 года. В этой группе водителей большинство обращают внимание на поведение других водителей автомобилей, а также на дорожные условия. Это может быть связано с тем, что пожилые водители понимают, что им нужно больше времени для реагирования, а также с тем, что их машины часто старше.

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Состояние шин имеет значение

Более трети водителей проверяют глубину протектора на шинах своего автомобиля дважды в год, 24% делают это каждые два-три месяца, и 13% проводят такую проверку только раз в год. Однако 10% респондентов не смогли вспомнить, когда они в последний раз проверяли состояние своих шин и делали ли они это когда-либо вообще. Среди людей, которые больше всего беспокоятся о состоянии шин, то есть проверяют глубину протектора каждые два-три месяца, больше всего итальянцев, людей, которые проезжают от 30 000 до 40 000 километров или более в год, и водителей старше 66 лет.

"Наш опрос показывает, что лишь небольшой процент людей следит за износом шин. Однако шины являются единственной точкой контакта автомобиля с дорогой, и их состояние является критическим для обеспечения безопасности дорожного движения. Например, для изношенных шин с глубиной протектора 2 мм тормозной путь со скорости 80 км/ч на мокром дорожном покрытии может быть до 12 метров длиннее по сравнению с новыми шинами (автомобильный журнал Tekniikan Maailma 16/2016). В то же время интересно отметить, что респонденты из всех опрошенных стран акцентировали внимание на таких характеристиках безопасности, как сцепление шины на мокром и сухом дорожном покрытии, стабильность шины и безопасность в экстремальных ситуациях – все это рассматривается как основные характеристики шины, которым уделяют много внимания, покупая новые шины", – говорит Мартин Дражик, менеджер по продукции Nokian Tyres в Европе.

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Безопасность превыше всего

Наслаждаясь прекрасной летней погодой, легко забыть об опасности езды во время дождя. Неожиданный сильный ливень повышает риск аквапланирования, особенно когда большое количество воды накапливается на поверхности дороги или в колии. Поэтому, выбирая летние шины, стоит обращать особое внимание на модели, разработанные для безопасной езды по мокрому дорожному покрытию, например шины Nokian Hakka Blue 2. Также стоит помнить, что безопасные летние шины должны иметь глубину протектора более 4 мм, а срок их службы не должен превышать 6 лет.

Данные основаны на онлайн опросе компании Nokian Tyres, проведенном в мае 2018 года исследовательской компанией Taloustutkimus Oy. Опрос был проведен в пяти странах (Германия, Франция, Италия, Польша и Чехия), по выборке до 1000 респондентов из каждой страны.