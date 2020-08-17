Головним ризиком на дорозі водії вважають поведінку інших водіїв, проте стан шин також має значення.

Понад половина опитаних водіїв у Європі вважають, що головним ризиком на дорозі у літню пору є поведінка інших водіїв. Такі невтішні результати останнього опитування Nokian Tyres демонструють, що людський фактор досі відіграє ключову роль під час управління транспортним засобом. Це ж стосується відповідального використання відповідних шин в різні пори року.



Знідно опитування, проведеного компанією Nokian Tyres , найвищими ризиками на дорогах у літній час є поведінка інших водіїв, надмірна швидкість та використання телефону під час руху. Чехи, поляки та італійці мають найменший рівень довіри до інших водіїв.

Особливо на небезпеці надмірної швидкості наголошували поляки та чехи. Використання телефону або інших гаджетів під час водіння було визначено як найвищий фактор ризику італійцями. Цікаво зазначити, що ризики, пов’язані з поїздкою на автомобілі, викликають найбільше занепокоєння у респондентів доросліше 51 року. У цій групі водіїв більшість звертають увагу на поведінку інших водіїв автомобілів, а також на дорожні умови. Це може бути пов'язано з тим, що водії старшого віку усвідомлюють, що їм потрібно більше часу для реагування, а також з тим, що їхні машини часто старіші.

Також у тему: які літні шини не підведуть у будь-яку погоду

Стан шин має значення

Понад третина водіїв перевіряють глибину протектора на шинах свого автомобіля двічі на рік, 24% роблять це кожні два-три місяці, і 13% проводять таку перевірку лише раз на рік. Однак 10% респондентів не змогли пригадати, коли вони востаннє перевіряли стан своїх шин і чи вони робили це коли-небудь взагалі. Серед людей, що найбільше турбуються про стан шин, тобто перевіряють глибину протектора кожні два-три місяці, найбільше італійців, людей, які проїжджають від 30 000 до 40 000 кілометрів або більше на рік, та водіїв віком понад 66 років.

"Наше опитування показує, що лише невеликий відсоток людей стежить за зношуванням шин. Однак шини є єдиною точкою контакту автомобіля з дорогою, і їхній стан є критичним для забезпечення безпеки дорожнього руху. Наприклад, для зношених шин з глибиною протектора 2 мм гальмівний шлях зі швидкості 80 км/год на мокрому дорожньому покритті може бути до 12 метрів довшим порівняно з новими шинами (автомобільний журнал Tekniikan Maailma 16/2016). Водночас цікаво відмітити, що респонденти з усіх опитаних країн наголошували на таких характеристиках безпеки, як зчеплення шини на мокрому та сухому дорожньому покритті, стабільність шини та безпечність в екстремальних ситуаціях – все це розглядається як основні характеристики шини, яким приділяють багато уваги, купуючи нові шини", – каже Мартін Дражик, менеджер з продукції Nokian Tyres у Європі.

Також цікаво: незалежний тест літніх шин 205/55 R16

Безпека понад усе

Насолоджуючись прекрасною літньою погодою, легко забути про небезпеку їзди під час дощу. Несподівана сильна злива підвищує ризик аквапланування, особливо коли велика кількість води накопичується на поверхні дороги або в колії. Тому, обираючи літні шини, варто звертати особливу увагу на моделі, розроблені для безпечної їзди по мокрому дорожньому покриттю, наприклад шини Nokian Hakka Blue 2. Також варто пам’ятати, що безпечні літні шини повинні мати глибину протектора понад 4 мм, а строк їхньої служби не повинен перевищувати 6 років.

Дані базуються на онлайн опитуванні компанії Nokian Tyres, проведеному в травні 2018 року дослідницькою компанією Taloustutkimus Oy. Опитування було проведено у п'яти країнах (Німеччина, Франція, Італія, Польща та Чехія), за вибіркою до 1000 респондентів з кожної країни.