Военная фирма Excalibur Army представила макет новой самоходной колесной гаубицы Morana.

Morana – это современная артиллерийская система на шасси Tatra Force 8x8, которая оснащена 155-мм пушкой 52 калибра, установленной в бронированную башню. Это полностью автоматизированная артиллерийская система, отвечающая стандартам НАТО и способная вести высокоэффективный прицельный огонь благодаря современным электронным системам и характеристикам основного вооружения.

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Самоходная гаубица Morana уникальна из-за сочетания автомобильного шасси с независимой башенной артиллерийской системой, защищающей экипаж броней. Гаубица сочетает преимущества более легких самоходных артиллерийских установок категории TMG (Truck Mounted Gun) и тяжелых артиллерийских систем с боевыми башнями.

Небольшой вес САУ обеспечивает простоту транспортировки и высокую мобильность как на дорогах с жестким покрытием, так и в труднопроходимой местности. Поэтому для нее не нужен тягач.

Главное преимущество автоматической САУ – готовность к стрельбе в течение 40 секунд после установки на огневой позиции. Эта операция выполняется в автоматическом режиме без необходимости покидать кабину. Управление наведением пушки на цель, зарядкой боеприпасов и стрельбой осуществляется с рабочих мест в кабине.

Специальная архитектура бортовой системы управления позволяет интегрировать решение системы управления огнем в командную конкретную армию.