Військова фірма Excalibur Army представила прототип нової самохідної колісної гаубиці Morana.

Morana – ця сучасна артилерійська система на шасі Tatra Force 8x8, яка оснащена 155-мм гарматою 52 калібру, встановлену в броньовану башту. Це повністю автоматизована артилерійська система, яка відповідає стандартам НАТО і здатна вести високоефективний прицільний вогонь завдяки сучасним електронним системам та характеристикам основного озброєння.

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Самохідна гаубиця Morana унікальна через поєднання автомобільного шасі з незалежною баштовою артилерійською системою, яка захищає екіпаж бронею. Гаубиця поєднує переваги легших самохідних артилерійських установок категорії TMG (Truck Mounted Gun) і важких артилерійських систем з бойовими баштами.

Невелика вага САУ забезпечує простоту транспортування та високу мобільність як на дорогах з твердим покриттям, так і у важкопрохідній місцевості. Тому для неї не потрібен тягач.

Головна перевага автоматичної САУ – готовність до стрільби протягом 40 секунд після встановлення на вогневій позиції. Ця операція виконується в автоматичному режимі без потреби покидати кабіну. Управління наведенням гармати на ціль, зарядкою боєприпасів та стрільбою здійснюється з робочих місць у кабіні.

Спеціальна архітектура бортової системи керування дозволяє інтегрувати рішення системи керування вогнем у командну конкретної армії.