Министерство обороны Чехии заключило контракт на приобретение 209 грузовиков на шасси Tatra 815-7 (6х6).

Контракт заключен на общую сумму более 1,9 млрд. чешских крон (77,5 млн. долларов США).

Уже в этом году будет поставлено 200 единиц техники, а остальные 9 единиц будут доставлены в начале 2023 года.

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“Я очень рад, что нам удалось заключить контракт с чешским производителем”, – заявил министр обороны Любор Куделка.

В дальнейшем в планах Чехии заменить еще 640 из 928 машин, находящихся в эксплуатации, в связи с их возрастом. В ближайшие дни также будет заключен контракт с Tatra Trucks на 2023 и 2024 годы на приобретение еще 80 грузовиков для перевозки контейнеров (Tatra IED 815-7).

При реализации обоих договоров о государственных закупках Министерство использовало срочный метод закупок, который в соответствии с Законом о государственных закупках применяется в случае военного кризиса и подобных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни.

Справка Авто24 о шасси Tatra 815-7

Tatra 815-7 выпускается с 2008 года в нескольких вариантах: 4х4, 6х6, 8х8 и 10х10. Также доступны варианты шасси 10×8, 12×12 и 12×8.

Чтобы войти в число ведущих производителей армейских автомобилей, было решено разработать машину, которую можно было бы транспортировать с помощью самого распространенного транспортного самолета НАТО: C-130 Hercules.

Tatra IED 815-7 (6х6). 2011 год. Чехия. Фото: Thomas T

Tatra взяла двигатели и трансмиссии модели 815-6, модифицировала шасси Т-815 и разработала совершенно новую кабину, она ниже, прочнее и бронирована.

В 2021 году Шепетовский ремонтный завод в Украине получил 16 полноприводных шасси Tatra 815-7 (8х8) для установки новой системы залпового огня “Буревій”.

Украинская РСЗО “Буревій” на шасси Tatra 815-7 (8х8). Август 2022. Украина. Фото: Радио Свобода



На этом шасси было построено несколько бронетранспортеров, таких как чешский VEGA 4×4, египетский Fahd 300, французский Nexter Titus, израильский БТР Wildcat, иорданский Al-Wahsh, нигерийский Ara и объединенный арабский Легион Эмиратов.