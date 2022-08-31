Міністерство оборони Чехії уклало контракт на придбання 209 вантажівок на шасі Tatra 815-7 (6х6).

Контракт укладено на загальну суму понад 1,9 млрд. чеських крон (77,5 млн. доларів США).

Вже цього року буде поставлено 200 одиниць техніки, а решту 9 одиниць буде доставлено на початку 2023 року.

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“Я дуже радий, що нам вдалося укласти контракт із чеським виробником”, – заявив міністр оборони Любор Куделка.

Надалі у планах Чехії замінити ще 640 з 928 машин, що перебувають в експлуатації, у зв’язку з їх віком. Найближчими днями також буде укладено контракт із Tatra Trucks на 2023 та 2024 роки на придбання ще 80 вантажівок для перевезення контейнерів (Tatra IED 815-7).

При реалізації обох договорів про державні закупівлі Міністерство використало терміновий метод закупівель, який згідно із Законом про державні закупівлі застосовується у разі військової кризи та подібних надзвичайних ситуацій, що загрожують життю.

Довідка Авто24 про шасі Tatra 815-7

Tatra 815-7 випускається з 2008 року в кількох варіантах: 4х4, 6х6, 8х8 та 10х10. Також доступні варіанти шасі 10×8, 12×12 та 12×8.

Щоб увійти до числа провідних виробників армійських автомобілів, було вирішено розробити машину, яку можна було б транспортувати за допомогою найпоширенішого транспортного літака НАТО: C-130 Hercules.

Tatra IED 815-7 (6х6). 2011 рік. Чехія. Фото: Thomas T



Tatra взяла двигуни та трансмісії моделі 815-6, модифікувала шасі Т-815 та розробила абсолютно нову кабіну, вона нижча, міцніша та броньована.

У 2021 році Шепетівський ремонтний завод в Україні отримав 16 повнопривідних шасі Tatra 815-7 (8х8) для установки нової системи залпового вогню «Буревій».

Українська РСЗВ "Буревій" на шасі Tatra 815-7 (8х8). Серпень 2022. Україна. Фото: Радіо Свобода



На цьому шасі було збудовано кілька бронетранспортерів, таких як чеський VEGA 4×4, єгипетський Fahd 300, французький Nexter Titus, ізраїльський БТР Wildcat, йорданський Al-Wahsh, нігерійський Ara та об’єднаний арабський Легіон Еміратів.