Чехи сняли автобусы с маршрутов для школьных рейсов на Киевщине

Автобусы пристоличному региону доставили коммуны Среднечешского края Чехии. Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Пришли пассажирские машины в хорошем техническом состоянии. Все они разной размерной группы – средней и большой вместимости. Это будет удобно тем учебным заведениям, где по маршруту в школу лежит несколько населенных пунктов со значительным количеством учеников.

Читайте также Школьный автобус "под елку": сколько он стоил в последнюю неделю года

Таким образом, благодаря такому транспортному траншу более 600 детей этих общин смогут пользоваться услугами школьных автобусов. Однако потребность в транспорте такого предназначения все еще остается крайне высокой.

На сегодня более 33,5 тыс. детей Киевщины проживают за пределами пешей доступности к школам и нуждаются в постоянном подвозе. Частично эту проблему областная администрация погасит собственными закупками.

Как указано в сообщении главы области, Киевщина получила более 91 млн грн субвенции на закупку школьных автобусов. Вместе с общинами КОВА уже работает над их закупкой.